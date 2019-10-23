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Происшествия | В ДТП на пересечении ул. Красной и Кураева пострадали двое мужчин

23.10.2019|14:46
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В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности серьезного ДТП с участием трех автомобилей, которое случилось во вторник, 22 октября, на пересечении улиц Кураева и Красной в Пензе.

Инцидент произошел в 8:45. Renault Duster, которым управлял 44-летний мужчина, столкнулся с ВАЗ-2104 с 61-летним водителем. Отечественный автомобиль, в свою очередь, врезался в «Ладу», за рулем которой находился 23-летний молодой человек.

«В результате происшествия водитель автомобиля Renault Duster после оказания медицинской помощи был отпущен, водитель ВАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - добавили в отделении пропаганды.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Источник — видео aleksandr_mogilin, instagram.com
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Гость|23.10.2019 14:53|

так кто кого?

Гость|23.10.2019 14:58|

Даже к бабке не ходи - виноват самый молодой на самой старой машине.

Гость|23.10.2019 15:07|

Гость писал(a):

так кто кого?
Тот кто летел на красный.

Имя: Гость
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