23.10.2019 | 09:19

Мелкая авария, произошедшая на перекрестке улиц Гоголя и Свердлова утром в среду, 23 октября, вызвала очередной транспортный коллапс в Терновке.

Первое сообщение о ДТП появилось в соцсетях в 8:10. Спустя час одна из жительниц микрорайона Терновка сообщила в редакцию ИА «ПензаИнформ», что участники столкновения - два легковых автомобиля - все еще не разъехались.

«Вся Терновка из-за этого стоит», - сообщила пензячка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:15, затор в сторону центра начинался от остановки «Районный Дом культуры» на улице Терновского. Серьезные затруднения наблюдались и на съезде со Свердловского моста.

Дорожная ситуация в городе ухудшилась после закрытия на ремонт Бакунинского моста. Жители ГПЗ и Пензы-III, не имея возможности выехать через него в центр, едут через Свердловский мост и Измайловский путепровод. В результате даже незначительное ДТП провоцирует образование заторов.