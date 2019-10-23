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Происшествия | Движение в Терновке парализовано из-за ДТП на пересечении Гоголя и Свердлова

23.10.2019|09:19
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Мелкая авария, произошедшая на перекрестке улиц Гоголя и Свердлова утром в среду, 23 октября, вызвала очередной транспортный коллапс в Терновке.

Первое сообщение о ДТП появилось в соцсетях в 8:10. Спустя час одна из жительниц микрорайона Терновка сообщила в редакцию ИА «ПензаИнформ», что участники столкновения - два легковых автомобиля - все еще не разъехались.

«Вся Терновка из-за этого стоит», - сообщила пензячка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:15, затор в сторону центра начинался от остановки «Районный Дом культуры» на улице Терновского. Серьезные затруднения наблюдались и на съезде со Свердловского моста.

Дорожная ситуация в городе ухудшилась после закрытия на ремонт Бакунинского моста. Жители ГПЗ и Пензы-III, не имея возможности выехать через него в центр, едут через Свердловский мост и Измайловский путепровод. В результате даже незначительное ДТП провоцирует образование заторов.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|23.10.2019 09:27|

Как в Маскве.

Гость|23.10.2019 09:29|

для начала выписать им штраф, за то, что после ДТП не освободили дорогу!

Гость|23.10.2019 09:29|

То есть счастливые опять опоздали на работу? Вот печалька

Гость|23.10.2019 09:33|

Они должны были сделать фотографии как расположенны а/м и освободить проезжую часть и в сторонке дожидаться комиссаров!!

Гость|23.10.2019 09:37|

Ну как говорят зашкварники - зато не пешком.

Гость|23.10.2019 09:38|

Будто без ДТП она не стоит :D

Гость|23.10.2019 09:38|

Гость писал(a):

как говорят зашкварники - зато не пешком.
а шкварники на маршрутке в той же пробке стоят?

Гость|23.10.2019 09:39|

Гость писал(a):

для начала выписать им штраф, за то, что после ДТП не освободили дорогу!
Абсолютно верно!!!

Гость|23.10.2019 10:05|

Одна еденственная дорога в центр из Терновки и Спутника... Проблему без новой дороги-дублера не решить. Все, дожились... Терновка и Спутник уже параллизованы. А первый снег и заморозки только на следующей неделе. будем добираться в центр и обратно исключительно по бордюрам

Гость|23.10.2019 10:10|

Гость писал(a):

Одна еденственная дорога в центр из Терновки и Спутника..
Как это единственная? А по Рябова да в Кривозерье?

Гость|23.10.2019 10:11|

Срочно нужен новый мост через Суру в районе Спутника, чтобы жители Терновки и Спутника не тащились ежедневно через центр и многокилометровые пробки на правый берег и обратно. Сразу ул.Свердлова и Терновского бы разгрузилась

Гость|23.10.2019 10:12|

На следующий год власть запланировала смену бордюров и ремонт асфальта на всей ул.Терновского. Вот где будет кошмар.

Гость|23.10.2019 10:13|

Гость писал(a):

Одна еденственная дорога в центр из Терновки и Спутника..

Как это единственная? А по Рябова да в Кривозерье?

Я про дорогу в центр города, а не на его окраины

Гость|23.10.2019 10:15|

Гость писал(a):

Я про дорогу в центр города, а не на его окраины
А с Кривозерья куда ведёт дорога? Не на Калинина Кирова?

Гость|23.10.2019 10:17|

Ты бы еще через Арбеково из Терновки в центр предложил ездить. Как вариант есть еще трасса М-5...

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