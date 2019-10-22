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Происшествия | Под «мостом дураков» в Пензе застряла очередная фура

22.10.2019|08:51
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Железнодорожный мост в районе Горбатова переулка и улицы Ерик в Пензе стал ловушкой для очередного грузового автомобиля. ДТП произошло утром во вторник, 22 октября.

Фотография с места случившегося появилась в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Фура не пролезла по высоте. Время 8:00», - написал автор снимка.

Подобные инциденты стали для Пензы обычными. Из-за того, что под этим мостом регулярно застревают грузовики, его прозвали «мостом дураков».

В соцсетях пензенцы предлагали разные варианты решения проблемы: повесить камеру, закрепить предупреждающий плакат или знак размером с фургон. А один из горожан высказал идею углубить дорогу под мостом.

В сентябре 2019 года заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов провел пресс-конференцию, посвященную реконструкции Бакунинского моста. Разговор зашел и о проблемном железнодорожном мосте. По словам чиновника, этот объект является собственностью ОАО «РЖД».

Поднять железнодорожные пути технически невозможно, но и высота проезда тоже не соответствует нормативам. Специалисты из других регионов предложили свои варианты решения задачи. Один из них - углубить дорожное полотно в туннеле. Для этого потребуется оборудовать очистные сооружения и ливневую канализацию.

«Также предлагается сделать еще два прокола левее существующих, чтобы не просто расширить пропускную способность, а организовать целый узел движения транспорта и из Заречного, и с улицы Антонова», - уточнил Магомед Агамагомедов.

Стоимость проекта оценивается в миллиард рублей. В связи с этим и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков дал понять, что работы по расширению проезда пока остаются в далекой перспективе.

Источник — Фотоvk.com/sova_penza
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Гость|22.10.2019 08:59|

penzainform.ru писал(a):

работы по расширению проезда пока остаются в далекой перспективе.
очень жаль

Гость|22.10.2019 09:14|

РЖД не знает куда свою прибыль девать. Выписывают своим руководителям многомиллионные премии. Кто-нибудь из руководства города и/или области с предложениями по решению проблемы обращался? Магомед как всегда взял цыфру от балды, увеличив её по привычки сразу в несколько раз. Если местные чиновники проблему совместно с руководством РЖД решать не будут, то дураков под мостом не убавится и вся реконструкция Бакунинского моста окажется простой фикцией

Гость|22.10.2019 09:17|

Пора губернатору брать проблему под личный контроль. Городские бюрократы могут только констатировать, что это не их объект, а на жителей города им плевать с высокой колокольни. Лишь бы теплое местечко за собой застолбить да оклады повысить. Здесь Волков впереди планеты всей

Гость|22.10.2019 09:19|

А что по этому поводу скажет наш министр транспорта Михаил Торгашин? Что лично он сделал, чтобы решить данную проблему в самом центре города? Или с желтого дома пробки и аварии под мостом не видно?

Гость|22.10.2019 09:21|

Простите, а что за проблема?

Гость|22.10.2019 09:24|

penzainform.ru писал(a):

и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков дал понять, что работы по расширению проезда пока остаются в далекой перспективе.
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать... Мост - это проблема РЖД, о которой они даже не знают, а моя хата с краю. Гнать всех чиновников городской администрации надо за нежелание и неумение решать подобные вопросы. Даже набережную 4-й год подряд достроить в городе не могут, что уж тут говорить о ноздрях на Горбатовом переулке

Гость|22.10.2019 09:25|

Гость писал(a):

Гость|22.10.2019 09:21|

Простите, а что за проблема?

Еще один чиновник проснулся

Гость|22.10.2019 09:29|

На всю Россиию всего два подобных проблемных моста Дураков: один в Питере, второй в Пензе. Вместо повыцшения окладов в городской Администрации выделить эти деньги на строительство новых углубленных ноздрей под Ж/д путями. живем в 21 веке, а мыслим как первобытные люди

Гость|22.10.2019 09:32|

Гость писал(a):

выделить эти деньги на строительство новых углубленных ноздрей под Ж/д
Простите, а зачем?

Гость|22.10.2019 09:32|

penzainform.ru писал(a):

Специалисты из других регионов предложили свои варианты решения задачи. Один из них - углубить дорожное полотно в туннеле. Для этого потребуется оборудовать очистные сооружения и ливневую канализацию.

А специалисты из Пензы ничего делать не хотят. То, что весь правый берег стоит ежедневно в огромной пробке по пути в другие районы города - это не их проблема. Здесь, мол, РЖД виновато...

Гость|22.10.2019 09:34|

Гость писал(a):

Один из них - углубить дорожное полотно в туннеле. Для этого потребуется оборудовать очистные сооружения и ливневую канализацию.

При этом закрыть проезд минимум на полгода.

Гость|22.10.2019 09:36|

Наpenzainform.ru писал(a):

Фура не пролезла по высоте.
Наверно все ждут, когда очередная фура снесет полностью ж/д пролет? Вот тогда точно всю местную бюрократию разгонят кого на нары, а кого на заслуженный отдых

Гость|22.10.2019 09:38|

Не можете здесь ничего сделать - так постройте новый мост через Суру в районе Терновки, чтобы хоть как то можно было ездить на правый берег города и обратно минуя железную дорогу

Гость|22.10.2019 09:39|

Название статьи....КЛАСС самокритика руководства города

Гость|22.10.2019 09:43|

Миллиард! За что?

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Имя: Гость
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