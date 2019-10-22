22.10.2019 | 08:51

Железнодорожный мост в районе Горбатова переулка и улицы Ерик в Пензе стал ловушкой для очередного грузового автомобиля. ДТП произошло утром во вторник, 22 октября.

Фотография с места случившегося появилась в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Фура не пролезла по высоте. Время 8:00», - написал автор снимка.

Подобные инциденты стали для Пензы обычными. Из-за того, что под этим мостом регулярно застревают грузовики, его прозвали «мостом дураков».

В соцсетях пензенцы предлагали разные варианты решения проблемы: повесить камеру, закрепить предупреждающий плакат или знак размером с фургон. А один из горожан высказал идею углубить дорогу под мостом.

В сентябре 2019 года заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов провел пресс-конференцию, посвященную реконструкции Бакунинского моста. Разговор зашел и о проблемном железнодорожном мосте. По словам чиновника, этот объект является собственностью ОАО «РЖД».

Поднять железнодорожные пути технически невозможно, но и высота проезда тоже не соответствует нормативам. Специалисты из других регионов предложили свои варианты решения задачи. Один из них - углубить дорожное полотно в туннеле. Для этого потребуется оборудовать очистные сооружения и ливневую канализацию.

«Также предлагается сделать еще два прокола левее существующих, чтобы не просто расширить пропускную способность, а организовать целый узел движения транспорта и из Заречного, и с улицы Антонова», - уточнил Магомед Агамагомедов.

Стоимость проекта оценивается в миллиард рублей. В связи с этим и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков дал понять, что работы по расширению проезда пока остаются в далекой перспективе.