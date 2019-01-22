22.01.2019 | 11:00

Вечером в понедельник, 21 января, около 21:00 под мостом на улице Ерик в Пензе застряла очередная фура.

Видео с места событий появилось в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте». Пензенцы не оставили эту новость без внимания. «Молодец, какой по счету?», «Все стандартно, ровно раз в месяц) С-стабильность)», - написали они, отметив, что это третья фура за неделю.

Горожане констатировали, что местные водители большегрузов знают: фура под мостом не пройдет. Застревают же в основном иногородние шоферы, едущие по навигатору. Причем знак об ограничении высоты в 3,1 м они не замечают.

От пользователей социальной сети поступило предложение скинуться на предупреждающий плакат на мост. Однако в Санкт-Петербурге такая мера не помогла: вывеска со словами «Газель не пройдет!», украшающая переправу на Ленсоветовской дороге под Софийской улицей (знаменитый «мост глупости»), не спасает. Юбилейная, 150-я «Газель» застряла там еще 27 мая 2018 года.