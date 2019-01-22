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Глас народа | Пензенцы хотят повесить плакат на местном «мосту глупости»

22.01.2019|11:00
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Вечером в понедельник, 21 января, около 21:00 под мостом на улице Ерик в Пензе застряла очередная фура.

Видео с места событий появилось в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте». Пензенцы не оставили эту новость без внимания. «Молодец, какой по счету?», «Все стандартно, ровно раз в месяц) С-стабильность)», - написали они, отметив, что это третья фура за неделю.

Горожане констатировали, что местные водители большегрузов знают: фура под мостом не пройдет. Застревают же в основном иногородние шоферы, едущие по навигатору. Причем знак об ограничении высоты в 3,1 м они не замечают.

От пользователей социальной сети поступило предложение скинуться на предупреждающий плакат на мост. Однако в Санкт-Петербурге такая мера не помогла: вывеска со словами «Газель не пройдет!», украшающая переправу на Ленсоветовской дороге под Софийской улицей (знаменитый «мост глупости»), не спасает. Юбилейная, 150-я «Газель» застряла там еще 27 мая 2018 года.

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Гость|22.01.2019 11:15|

В карты для навигатора нельзя забить, что высота ограничена?

Гость|22.01.2019 11:16|

А где обещанная еще два года назад реконструкция Бакунинского моста и туннеля на ул.Ерик??? По словам чиновников все работы должны были завершить еще в прошлом году, да видно отложили до очередных выборов

Гость|22.01.2019 11:16|

Вопрос расширения и углубления данного проезда, как понимаю, не рассматривается. Проще плиткой скверы закладывать

Гость|22.01.2019 11:21|

Глупов город .

Гость|22.01.2019 11:33|

Вопрос расширения и углубления данного проезда, как понимаю, не рассматривается. Проще плиткой скверы закладывать

И речной флот в виде трамвайчиков запускать по Суре и согласовывать установку вышек для телефонных станций!!!

Гость|22.01.2019 11:42|

Мне одно не понятно, а где местный депутат? Бездельники с администрации, гаишники ? Неужели нельзя поставить знаки, провести свет, повесить большой банер, почему бездельники бездействуют? Этот бардак длится уже не один год ! Там фуры через день торчат. Кончится это тем что снесут мост с поездом и когда трупов будет под сотню, начнут жопами по креслам лязгать да как же такое вышло то ... и какой дворник в этом виновен.

Гость|22.01.2019 11:44|

Это не мост глупости, а мост бездельников чиновников !

Гость|22.01.2019 11:44|

Мне одно не понятно, а где местный депутат? Бездельники с администрации, гаишники ? Неужели нельзя поставить знаки, провести свет, повесить большой банер, почему бездельники бездействуют? Этот бардак длится уже не один год ! Там фуры через день торчат. Кончится это тем что снесут мост с поездом и когда трупов будет под сотню, начнут жопами по креслам лязгать да как же такое вышло то ... и какой дворник в этом виновен.

А что вы хотели в городе Глупове...

Гость|22.01.2019 11:53|

Гость писал(a):

А что вы хотели в городе Глупове...
Ваши предложения ?

Гость|22.01.2019 11:53|

Власть всеми возможными способами пытается данную проблему не замечать. Все до поры, до времени...

Гость|22.01.2019 11:54|

Гость писал(a):

Власть всеми возможными способами пытается данную проблему не замечать
Почему? Там же на реконструкции можно не дурно украсть ?

Гость|22.01.2019 11:56|

Гость писал(a):

Ваши предложения ?
Давно пора было сделать новый современный путепровод по типу Леонидовского. Только со всеми съездами и выездами. А еще лучше новый мост через Суру напротив Спутника

Гость|22.01.2019 12:05|

Гость писал(a):

Леонидовского. Только со всеми съездами и выездами.
Они съезды с моста "бухло" то уже лет 15 сделать не могут ... цирк осилить с третьего захода не могут. Их удел плиточку, бордюрчики укладывать нужные.

Гость|22.01.2019 12:06|

То что сделали коммуняки ,эти бездари даже покрасить не в силах.

Гость|22.01.2019 12:15|

Глуповое правительство наверное все из бессоновки или Иссы

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