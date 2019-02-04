04.02.2019 | 09:44

В воскресенье, 3 февраля, около 19:40 под железнодорожным мостом на улице Ерик в очередной раз застрял большегруз.

Фото происшествия появилось в Интернете. В Instagram очевидцы сообщают, что первый пролет фура проехала, задев крышей.

В группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте» пензенцы вновь высказываются на тему злополучного моста: «Было бы неплохо посчитать застрявших там за год», «В неделю два стабильно».

«Надо повесить табличку «Мост дураков», - предлагает один из участников обсуждения. Однако кое-кто считает, что это не поможет: «Там знак нужен размером с этот фургон, тогда может будут обращать внимание... Но не факт».

Предыдущее аналогичное происшествие случилось 21 января. Тогда горожане констатировали, что местные водители большегрузов знают: фура под мостом не пройдет. Застревают же в основном иногородние шоферы, едущие по навигатору. Причем знак об ограничении высоты в 3,1 м они не замечают.

Фото: Кирилл Волков.