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Глас народа | Пензенцы предлагают повесить над «мостом дураков» знак размером с фуру

04.02.2019|09:44
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В воскресенье, 3 февраля, около 19:40 под железнодорожным мостом на улице Ерик в очередной раз застрял большегруз.

Фото происшествия появилось в Интернете. В Instagram очевидцы сообщают, что первый пролет фура проехала, задев крышей.

В группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте» пензенцы вновь высказываются на тему злополучного моста: «Было бы неплохо посчитать застрявших там за год», «В неделю два стабильно».

«Надо повесить табличку «Мост дураков», - предлагает один из участников обсуждения. Однако кое-кто считает, что это не поможет: «Там знак нужен размером с этот фургон, тогда может будут обращать внимание... Но не факт».

Предыдущее аналогичное происшествие случилось 21 января. Тогда горожане констатировали, что местные водители большегрузов знают: фура под мостом не пройдет. Застревают же в основном иногородние шоферы, едущие по навигатору. Причем знак об ограничении высоты в 3,1 м они не замечают.

Фото: Кирилл Волков.

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Гость|04.02.2019 10:01|

Не прошел

Гость|04.02.2019 10:01|

penzainform.ru писал(a):

«Надо повесить табличку «Мост дураков»,
Там надо чиновника повесить с одной и другой стороны.

Гость|04.02.2019 10:05|

Мост сделали дураки!

Гость|04.02.2019 10:07|

Если навигатор их ведет, то значит надо это место углубить и сделать проходным. И все!

Гость|04.02.2019 10:09|

Вместе с ремонтом Бакунинского моста и с этим проездом нужно что-то делать.

Гость|04.02.2019 10:10|

Нельзя углУбить,там и так вода стоит.

Гость|04.02.2019 10:14|

ГИБДД ничего не делает,чтобы предотвратить такие случаи. Или рамку сварить перед мостом,или крупный плакат повесить. Ждут пока мост снесут или крупное чп случиться.

Гость|04.02.2019 10:14|

Ну а реально - вот я приехал на своей огромной фуре к мосту и вижу знак и у меня мелькает мысль, что не проеду. Как там развернутьсяина фуре???

Гость|04.02.2019 10:18|

Знаки раньше должны быть

Гость|04.02.2019 10:19|

Гость писал(a):

Как там развернутьсяина фуре???
Там с другой стороны застревают, где свернуть не проблема.

Гость|04.02.2019 10:22|

Всё у этих пензюков не как у нормальных людей, всё через болт!

Имя: Гость
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