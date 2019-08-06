06.08.2019 | 16:41

Курение не только вредит здоровью, но и может стать причиной трагической гибели. По предварительным данным, именно из-за непотушенных сигарет произошли два пожара в районах области. Есть жертвы.

В Нижнем Ломове на улице Толстого в квартире пятиэтажки задохнулся ее 50-летний хозяин.

«Мог злоупотреблять спиртными напитками, на учете в соцслужбах не состоял», - отметила старший инженер отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

Второй несчастный случай произошел в Иссе на улице Пролетарской. Там погиб местный житель 1983 года рождения. Выгорела кровля деревянного дома, площадь пожара составила 40 квадратных метров. И в этом случае, вероятно, неосторожное обращение с огнем привело к печальным последствиям.

Всего за 2019 год на территории области произошло больше 2 600 пожаров, унесших жизни 62 человек. Теперь, когда установилась прохладная погода и люди включают газ, используют обогревательные приборы, сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

«Просмотреть внимательно всю ветхую электропроводку - потому что мы все включаем сейчас обогреватели для того, чтобы дома обогреться, - чтобы не было скруток, не пользоваться разбитыми вилками электрооборудования», - предупредила Татьяна Шишканова.

Также в целях безопасности необходимо раз в три месяца прочищать дымоходы в домах с печным отоплением.