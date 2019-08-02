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Происшествия | В Пензе на выезде с Леонидовского моста легковушки столкнулись лоб в лоб

02.08.2019|17:55
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В пятницу, 2 августа, в Пензе в результате ДТП на выезде из-под Леонидовского моста оказалось затруднено движение в сторону ГПЗ.

Об аварии сообщили в социальной сети «ВКонтакте». На снимках запечатлены столкнувшиеся практически лоб в лоб ВАЗ и иномарка, перекрывшие полосу движения.

«17:11 актуально», «По встречке как по одностороннему», - написали комментировавшие пост автолюбители.

Как сообщают очевидцы последствий аварии, на том участке дороги часто едут по встречной полосе. «Причем он на нормальной скорости летел», - отметил один из них.

Также 2 августа на улице Калинина в Пензе случилось серьезное ДТП с участием КамАЗа и двух легковых автомобилей. После столкновения грузовик опрокинулся, завалил дорогу землей и залил ее бензином. Его 43-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Источник — фото 1, 2 vk.com/sova_penza, фото 3 Александра Фоменко, vk.com/sova_penza
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