02.08.2019 | 10:08

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с опрокинувшимся большегрузом. Авария произошла напротив дома № 180 на улице Калинина, перед ее пересечением с Окружной.

По предварительной информации, в 9:05 там столкнулись три автомобиля: КамАЗ под управлением 43-летнего водителя, Toyota, за рулем которой находился 48-летний мужчина, и Land Rover с 35-летним водителем.

КамАЗ после удара опрокинулся, завалив дорогу землей. Транспортное средство легло на бок прямо на пешеходном переходе, у края проезжей части.

Водитель большегруза получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.