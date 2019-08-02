Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|2 авг 2019|11:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
  74.00  |  $  66.00

Происшествия | В ДТП с большегрузом на улице Калинина участвовало три автомобиля

02.08.2019|10:08
Печать

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с опрокинувшимся большегрузом. Авария произошла напротив дома № 180 на улице Калинина, перед ее пересечением с Окружной.

По предварительной информации, в 9:05 там столкнулись три автомобиля: КамАЗ под управлением 43-летнего водителя, Toyota, за рулем которой находился 48-летний мужчина, и Land Rover с 35-летним водителем.

КамАЗ после удара опрокинулся, завалив дорогу землей. Транспортное средство легло на бок прямо на пешеходном переходе, у края проезжей части.

Водитель большегруза получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото № 1 и видео vk.com/penza_live; фото № 2 Евгения Харитонова vk.com/sova_penza, фото № 3 _nazar161_, www.instagram.com
0
0
0
0
 
Гость|02.08.2019 10:44|

Какой губернатор,такой и начальник ГИБДД ,и везде бардак и хаос.

Гость|02.08.2019 11:45|

И причём здесь областные вожачки? Виноваты прокладки между рулём и сидением.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!