02.08.2019 | 12:40

В пятницу, 2 августа, на проспекте Победы в Пензе в ДТП попала маршрутка № 89.

На фото с места аварии, появившихся в социальной сети, можно увидеть перекрывший одну полосу движения ВАЗ, у которого повреждена передняя часть справа. Позади него находится маршрутка.

«Около остановки Тяжпромарматура. Время 11:50», - написала автор снимка. В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.

29 мая в Пензе на улице Пушкина в маршрутное такси № 33 врезалась «Лада-Гранта» с символикой «Яндекс.Такси». В ДТП пострадала беременная женщина, в тот момент входившая в маршрутку. Медики увезли ее в больницу.