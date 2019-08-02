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Происшествия | На проспекте Победы в Пензе столкнулись маршрутка и ВАЗ

02.08.2019|12:40
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В пятницу, 2 августа, на проспекте Победы в Пензе в ДТП попала маршрутка № 89.

На фото с места аварии, появившихся в социальной сети, можно увидеть перекрывший одну полосу движения ВАЗ, у которого повреждена передняя часть справа. Позади него находится маршрутка.

«Около остановки Тяжпромарматура. Время 11:50», - написала автор снимка. В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.

29 мая в Пензе на улице Пушкина в маршрутное такси № 33 врезалась «Лада-Гранта» с символикой «Яндекс.Такси». В ДТП пострадала беременная женщина, в тот момент входившая в маршрутку. Медики увезли ее в больницу.

Источник — фото Елены Беспаловой, vk.com/sova_penza
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