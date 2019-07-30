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Происшествия | В ГИБДД рассказали подробности аварии со скутером на ул. 8 Марта

30.07.2019|14:04
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В ГИБДД прокомментировали аварию, произошедшую на путепроводе, ведущем от улицы 8 Марта к Карпинского.

Как оказалось, в 12:00 дорогу не поделили автомобиль Renault Kaptur, за рулем которого находился 37-летний мужчина, и скутер под управлением 48-летнего водителя. После удара двухколесный транспорт опрокинулся.

В результате происшествия пострадал водитель скутера. Прибывшие на место аварии медики на месте оказали ему помощь и отпустили.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, теперь по факту ДТП проводится проверка.

Источник — срезка с видео Алексея Чибисова, vk.com/penza_live
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