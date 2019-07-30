30.07.2019 | 14:04

В ГИБДД прокомментировали аварию, произошедшую на путепроводе, ведущем от улицы 8 Марта к Карпинского.

Как оказалось, в 12:00 дорогу не поделили автомобиль Renault Kaptur, за рулем которого находился 37-летний мужчина, и скутер под управлением 48-летнего водителя. После удара двухколесный транспорт опрокинулся.

В результате происшествия пострадал водитель скутера. Прибывшие на место аварии медики на месте оказали ему помощь и отпустили.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, теперь по факту ДТП проводится проверка.