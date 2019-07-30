30.07.2019 | 10:35

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в ночь на вторник, 30 июля, на пересечении улиц Урицкого и Суворова в Пензе.

По предварительным данным, в 2:00 там столкнулись «Лада-Калина» с 29-летним водителем и Datsun с символикой «Яндекс.Такси», которым управлял 31-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 19-летняя девушка, ехавшая в «Калине». Медики на месте оказали ей необходимую помощь и отпустили.

«Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последствия аварии попали на камеру. Автора записи произошедшее шокировало. «Я, конечно, не люблю все вот эти высказывания по типу «опять «Яндекс.Такси». Пацаны, но это перебор», - заявил он.