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Происшествия | В ДТП с «Яндекс.Такси» на улице Урицкого есть пострадавшая

30.07.2019|10:35
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В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в ночь на вторник, 30 июля, на пересечении улиц Урицкого и Суворова в Пензе.

По предварительным данным, в 2:00 там столкнулись «Лада-Калина» с 29-летним водителем и Datsun с символикой «Яндекс.Такси», которым управлял 31-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 19-летняя девушка, ехавшая в «Калине». Медики на месте оказали ей необходимую помощь и отпустили.

«Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последствия аварии попали на камеру. Автора записи произошедшее шокировало. «Я, конечно, не люблю все вот эти высказывания по типу «опять «Яндекс.Такси». Пацаны, но это перебор», - заявил он.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|30.07.2019 10:51|

Толстый мужик лютует. По ночам он очень злой.

Гость|30.07.2019 10:58|

Заколдованный перекресток. Там буквально 9 дней назад водитель Яндекса повернул с крайней правой полосы движения, расположенной на ул.Урицкого, налево на ул.Суворова, где прямиком попался на всречный удар от Шевроле-Круза. Тоже были пострадавшие. Как такими темпами аварийности у Яндекса еще исправные машины остаются?

Гость|30.07.2019 11:01|

В калинке, в калинке, мы гнали с вечеринки, мы гнали с вечеринки, а тут яндекс-такси...

Имя: Гость
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