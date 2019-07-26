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Происшествия | На улице Карпинского в Пензе Renault Logan сбил велосипедиста

26.07.2019|12:03
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В четверг, 25 июля, в Пензе произошло ДТП с участием велосипедиста.

По предварительным данным, в 13:53 у дома № 40а на улице Карпинского 34-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил молодого человека, ехавшего на велосипеде.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, медики бригады скорой помощи, прибывшей на место происшествия, осмотрели 18-летнего юношу и отпустили.

Утром того же дня в Бессоновке 19-летний водитель ВАЗ-21099 наехал на 49-летнюю велосипедистку. Женщину госпитализировали с травмами. Сообщение о происшествии в Сети вызвало бурное обсуждение: многие пользователи осуждают поведение молодого человека и сочувствуют женщине, другие же утверждают, что парень ехал с разрешенной скоростью и обстоятельства ДТП должны установить специалисты.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.07.2019 12:41|

penzainform.ru писал(a):

Renault Logan
Запрещать нужно весь этот аварийный инохлам !!! Одни беды ! Люди страдают !

Гость|26.07.2019 12:46|

Ага, всем ездить на лексусах. Велосипеды запретить. Ходить по тротуарам строем!

Гость|26.07.2019 12:46|

Гость писал(a):

Запрещать нужно весь этот аварийный инохлам !!! Одни беды ! Люди страдают !
А на чем ездить?

Гость|26.07.2019 12:47|

Да чё за день Велосипедиста? !

Гость|26.07.2019 12:56|

Гость писал(a):

А на чем ездить?
Спроси тазоненавистника, который на каждый ваз лает. Я же всегда считал и считаю, что главный в машине водитель, а не её модель. А это я так, стебаюсь от нечего делать...

Гость|26.07.2019 13:41|

Логан и есть хлам.

Гость|26.07.2019 13:51|

Слава Богу,что все живы!Все зависит от водителя не от марки и модели машин!

Имя: Гость
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