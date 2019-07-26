26.07.2019 | 12:03

В четверг, 25 июля, в Пензе произошло ДТП с участием велосипедиста.

По предварительным данным, в 13:53 у дома № 40а на улице Карпинского 34-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил молодого человека, ехавшего на велосипеде.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, медики бригады скорой помощи, прибывшей на место происшествия, осмотрели 18-летнего юношу и отпустили.

Утром того же дня в Бессоновке 19-летний водитель ВАЗ-21099 наехал на 49-летнюю велосипедистку. Женщину госпитализировали с травмами. Сообщение о происшествии в Сети вызвало бурное обсуждение: многие пользователи осуждают поведение молодого человека и сочувствуют женщине, другие же утверждают, что парень ехал с разрешенной скоростью и обстоятельства ДТП должны установить специалисты.