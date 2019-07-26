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Происшествия | В Бессоновке 19-летний парень на ВАЗе сбил 49-летнюю велосипедистку

26.07.2019|09:44
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В четверг, 25 июля, в селе Бессоновка произошло ДТП, в котором пострадала местная жительница.

По предварительным данным, в 9:10 на улице Колхозной, напротив дома № 61, 19-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 49-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде.

«Велосипедистка получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото с места происшествия и описание событий опубликовано в группе «Подслушано Бессоновка» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня сбили женщину (в стороне магазина «Азбука»). Водитель превысил скорость и перевернулся на машине после того, как сбил человека. Убежал, к сожалению. Сама женщина сильно пострадала (сломана нога и скорее всего открытые переломы). Парню 19 лет, и у него нет прав. Хочу предупредить людей: будьте осторожнее на дорогах!» - пишет автор поста.

Сообщение активно обсуждается пользователями Сети. Многие осуждают поведение водителя «девяносто девятой» и сочувствуют женщине.

«Нужно ездить аккуратно и снижать скорость там, где много людей, а не носиться как бешеные, да еще и без прав. Пострадавшей скорейшего выздоровления», - высказывает мнение одна из участниц обсуждения.

Однако ряд участников обсуждения высказывает иную точку зрения. «Не очень корректно писать с (точки зрения. - Прим. ред.) одной стороны, не зная причин другой», «Женщина была на велосипеде. Она являлась полноценным участником дорожного движения и, возможно, сама спровоцировала ДТП. Парень был за рулем совершенно трезвый и ехал на разрешенной скорости. Как произошло ДТП, разберется следствие», - считают некоторые комментаторы.

«Я не защищаю своего сына! Но, во-первых, он не превышал скорость, во-вторых, мой ребенок был абсолютно трезвый (экспертиза это подтвердила) и, в-третьих, у него отказали тормоза (что может произойти с каждым)!» - написала, по-видимому, мать водителя ВАЗа.

Источник — фото Анастасии Коваленко, vk.com/podslushano_bessonovka
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Гость|26.07.2019 10:24|

Наркоман ты меня называла.

Гость|26.07.2019 10:25|

А то что у него нет прав, в деревне это мелочи...

Гость|26.07.2019 10:26|

Зачем мамка то сынка-укурка прикрывает!

Гость|26.07.2019 10:29|

penzainform.ru писал(a):

в-третьих, у него отказали тормоза (что может произойти с каждым)!» - написала, по-видимому, мать водителя ВАЗа.
Ну "тормоза" то у него еще в детстве отказали..., но это не повод женщину сбивать.

Гость|26.07.2019 10:30|

Гость писал(a):

Зачем мамка то сынка-укурка прикрывает!
чтоб был нормальным и в каментах дичь не нес

Гость|26.07.2019 10:31|

Гость писал(a):

Ну "тормоза" то у него еще в детстве отказали
надеюсь у тебя шланг лопнет и тебя похуже размотает

Гость|26.07.2019 10:39|

он же ехал по своей полосе...

Гость|26.07.2019 10:44|

penzainform.ru писал(a):

в-третьих, у него отказали тормоза (что может произойти с каждым)
А тормозить двигателем и аккуратно ручником ему что помешало?

Видимо неудовлетворительное техническое состояние ТС и содержимого головной коробки.

Гость|26.07.2019 10:47|

Гость писал(a):

А тормозить двигателем и аккуратно ручником ему что помешало?
"специалиста" сразу видно

много ты двиталем натормозишь?

можно воткнуть первую и выключить зажигание + дернуть ручник, но это поможет не сильно если хотя бы 40 едешь

Гость|26.07.2019 10:47|

Нет прав - сажать лет на 5 и всё.

Гость|26.07.2019 10:47|

Гость писал(a):

он же ехал по своей полосе...
просто не его день

Гость|26.07.2019 10:48|

Гость писал(a):

Нет прав - сажать лет на 5 и всё.
самые никчемные люди обычно предлагают самые решительные меры

Гость|26.07.2019 10:55|

Гость писал(a):

мые никчемные люди
Твоих детей или внуков покалечит недоумок без прав,тогда запоёшь по другому.

Гость|26.07.2019 10:57|

Гость писал(a):

надеюсь у тебя шланг лопнет и тебя похуже размотает
тебе иголку с ниткой дать?

Имя: Гость
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