26.07.2019 | 09:44

В четверг, 25 июля, в селе Бессоновка произошло ДТП, в котором пострадала местная жительница.

По предварительным данным, в 9:10 на улице Колхозной, напротив дома № 61, 19-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 49-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде.

«Велосипедистка получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото с места происшествия и описание событий опубликовано в группе «Подслушано Бессоновка» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня сбили женщину (в стороне магазина «Азбука»). Водитель превысил скорость и перевернулся на машине после того, как сбил человека. Убежал, к сожалению. Сама женщина сильно пострадала (сломана нога и скорее всего открытые переломы). Парню 19 лет, и у него нет прав. Хочу предупредить людей: будьте осторожнее на дорогах!» - пишет автор поста.

Сообщение активно обсуждается пользователями Сети. Многие осуждают поведение водителя «девяносто девятой» и сочувствуют женщине.

«Нужно ездить аккуратно и снижать скорость там, где много людей, а не носиться как бешеные, да еще и без прав. Пострадавшей скорейшего выздоровления», - высказывает мнение одна из участниц обсуждения.

Однако ряд участников обсуждения высказывает иную точку зрения. «Не очень корректно писать с (точки зрения. - Прим. ред.) одной стороны, не зная причин другой», «Женщина была на велосипеде. Она являлась полноценным участником дорожного движения и, возможно, сама спровоцировала ДТП. Парень был за рулем совершенно трезвый и ехал на разрешенной скорости. Как произошло ДТП, разберется следствие», - считают некоторые комментаторы.

«Я не защищаю своего сына! Но, во-первых, он не превышал скорость, во-вторых, мой ребенок был абсолютно трезвый (экспертиза это подтвердила) и, в-третьих, у него отказали тормоза (что может произойти с каждым)!» - написала, по-видимому, мать водителя ВАЗа.