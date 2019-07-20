20.07.2019 | 12:17

В пятницу, 19 июля, в Пензе вновь загорелся автомобиль. ЧП случилось около 22:00 возле дома № 64 на улице Измайлова.

Видео с места происшествия появилось в соцсети «ВКонтакте». «Сгорел моторный отсек Mitsubishi Lancer», - написал автор.

На кадрах запечатлен огонь, вырывающийся из-под капота автомобиля. По словам очевидцев, сначала из-под низа машины пошел дым, быстро превратившийся в пламя, которое затем перекинулось и на салон. Возгорание смогли ликвидировать, не вызывая пожарных.

Ранее 18 июля в Пензе загорелся ВАЗ, оставленный на улице Саранской. По мнению очевидца, причиной пожара могла стать детская шалость.