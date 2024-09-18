История Пензы: В построенной на Шуисте школе сначала разместили военных

18.09.2024 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Забавная магия чисел: школа № 41 появилась в 1941 году и, между прочим, стала первым образовательным учреждением на Шуисте. До этого момента детям приходилось ездить учиться в город.

Тогда Шуист был еще поселком, но очень быстро застраивался, а после того как в районе Пензы-IV снесли несколько кварталов и приступили к возведению ТЭЦ, сюда переехало большое количество семей.

Жители образовали свой районный комитет и отправили заявку в горком на возведение школы. По этому случаю на улице Пойменной даже организовали митинг, трибуной которого послужил кузов полуторки, украшенный кумачом.

Депутат Верховного совета РСФСР заверил собравшихся, что школа будет построена в ближайшее время. Как всегда, сроки затянулись. При этом из-за нехватки рабочей силы трудиться в добровольно-принудительном порядке пришлось и самим жителям Шуиста. Порой даже стройматериалы приходилось добывать собственными силами, благо с древесиной проблем не возникало, ведь рядом - лес.

К весне 1941 года образовательное учреждение сдали в эксплуатацию. Но принять учеников оно так и не смогло - вскоре началась война. В здании школы разместили штаб зенитной бригады, которая прикрывала Пензу с воздуха. Затем там работала контора автодороги Москва - Куйбышев, а школьникам строение отдали гораздо позже.