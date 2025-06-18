История

История Пензы: В Пионерском сквере стоит редкая «Акация»

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Почти 10 лет назад сквер «Пионерский» заметно преобразился и заиграл новыми красками. Тут установили военную технику, привезли даже редкую самоходку с красивым названием «Акация».

Великая Отечественная война показала, что время артиллерии на конной тяге прошло. Боевые действия приобрели стремительный характер, и ждать, пока лошадь дотащит пушку к позициям, стало некогда.

На первый план выходили самоходные артиллерийские установки. В результате Советский Союз приступил к разработке новой машины. «Акацию» приняли на вооружение в 1971 году, а уже через 8 лет состоялось ее первое боевое крещение: в Афганистане самоходка часто сопровождала колонны. Моджахеды любили устраивать засады, но, получив отпор, при виде «Акаций» старались сидеть в кишлаках.

Эти артустановки применялись и после Афганской войны. «Акации», словно призраки, внезапно появлялись то в Нагорном Карабахе, то в Приднестровье, а в Абхазии с ними и вовсе устраивались артиллерийские «дуэли».

Самоходки помогали нашим солдатам и во время чеченских кампаний, уничтожая позиции боевиков. В 1981 году Министерство обороны США выпустило для своих солдат обучающий плакат, на котором были изображены 7 самых смертоносных видов боевой техники СССР. Среди прочего там была и «Акация».

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