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История

История Пензы: В начале XX века в школы регулярно вызывали милицию

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Сегодня подрастающее поколение часто ругают за неподобающее поведение и хамство в адрес учителей. Однако не стоит огорчаться раньше времени. К примеру, современных педагогов шокировали бы порядки, которые царили в советских школах в 20-е годы прошлого века.

В здании на улице Московской, 121, размещались сразу три школы - № 26, 29 и 30. Из-за нехватки свободного места дети обучались посменно с 8:00 до 16:00.

После Октябрьской революции прежнюю систему образования уничтожили, а новую еще не создали, вследствие чего ученики считали хозяевами школ именно себя, а не педагогов. Поэтому атмосфера напоминала, скорее, порядки в армии батьки Махно.

«Старшеклассники до неузнаваемости развратились, хулиганство стало для них гордостью, - возмущалась местная пресса. - Дети безжалостно относятся к книгам, вырывая из них листы для папирос, многие курят табак прямо в классе. Младшеклассники ругаются самыми последними площадными словами, от которых покраснел бы даже бывалый извозчик».

Журналисты писали и о хулиганских выходках школьников. В частности, ученики грубили учителям.

Угомонить разбушевавшихся юнцов удавалось только милиции. В общем, суровое и непростое тогда время было.

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