Путин объяснил паузу в контактах с США

Пауза в контактах между Россией и США после саммита на Аляске наступила из-за отказа Украины от плана мирного урегулирования. Об этом на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил российский президент Владимир Путин, его слова в своем Telegram-канале публикует Кремль.
«После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определеная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что новая редакция проекта мирного соглашения также появилась в результате отказа Киева от изначального варианта документа.
Путин также заявил, что новый мирный план президента США Дональда Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.
При этом, он отметил, что с российской стороной текст документа предметно согласован не был.
Последние новости
- Стало известно о новом способе защиты российских военных от дронов ВСУ
- В Госдуме заявили об уголовных сроках за продажу квартир под влиянием мошенников
- Россиян предупредили о сокращении грибных дождей
- Названа провоцирующая инсульт ночная привычка
- Россиянам назвали способы избежать штрафов за гирлянды в машине
- В России перечислили испытывающие самый острый кадровый голод отрасли
- В России захотели отменить утильсбор для автомобилей на газе
- Описан вкус самой дорогой чашки кофе в истории
- В России проведут эксперимент по маркировке колбасы
- Средний размер кредита на покупку автомобиля вырос
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!