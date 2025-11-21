В стране и мире

Путин объяснил паузу в контактах с США

Пауза в контактах между Россией и США после саммита на Аляске наступила из-за отказа Украины от плана мирного урегулирования. Об этом на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил российский президент Владимир Путин, его слова в своем Telegram-канале публикует Кремль.

«После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определеная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что новая редакция проекта мирного соглашения также появилась в результате отказа Киева от изначального варианта документа.

Путин также заявил, что новый мирный план президента США Дональда Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.

При этом, он отметил, что с российской стороной текст документа предметно согласован не был.

