В российском городе боксер оказался в реанимации из-за чипсов

В Ярославле 22-летний боксер оказался в реанимации с химическим ожогом гортани, желудка и пищевода из-за чипсов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По сведениям российского издания, горожанину стало плохо через день после употребления чипсонов Grizzon. У молодого человека заболело горло, опухла шея. Когда возникли проблемы с дыханием, спортсмен отправился в травмпункт.
У россиянина диагностировали сильный химический ожог, который затронул гортань, желудок и пищевод.
Анализы показали опасное состояние - гемолиз. Врачи допустили, что его вызвала кислота из съеденных острых чипсов. После капельниц и уколов боксер пошел на поправку.
До этого стало известно, что в Москве 16-летний юноша на спор съел головку чеснока и попал в больницу. По факту случившегося была организована проверка.
