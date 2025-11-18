В стране и мире

Россиянам назвали ухудшающие зрение популярные лекарства

Печать
Telegram

Офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярные лекарства, которые могут ухудшать зрение. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Стоянова объяснила, что речь идет о нестероидных противовоспалительных средствах (НПВС), к которым, в частности, относятся ибупрофен и диклофенак.

По словам офтальмолога, если часто и долго употреблять эти препараты, то у человека выделяется меньше слезы. Кроме того, она становится более испаряемой, из-за чего может развиваться синдром сухого глаза, отметила врач. Она подчеркнула, что при этом состоянии роговица сильнее травмируется, и в глаз чаще попадают различные инфекции, из-за которых зрение может ухудшится.

Стоянова добавила, что НПВС влияют на кровеносные сосуды в глазах. «Через стенки кровеносных сосудов начинает просачиваться жидкость. [Это будет] провоцировать отек центральной зоны сетчатки. Вот это уже серьезное осложнение», - рассказала офтальмолог. Она объяснила, что при таком отеке у человека также ухудшается зрение, и он начинает видеть предметы в искаженном виде.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала привычку, защищающую зрение. Она призвала россиян, когда они работают за компьютером, делать зарядку для глаз.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети