Россиянам назвали ухудшающие зрение популярные лекарства

Офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярные лекарства, которые могут ухудшать зрение. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на платформе «Смотрим».
Стоянова объяснила, что речь идет о нестероидных противовоспалительных средствах (НПВС), к которым, в частности, относятся ибупрофен и диклофенак.
По словам офтальмолога, если часто и долго употреблять эти препараты, то у человека выделяется меньше слезы. Кроме того, она становится более испаряемой, из-за чего может развиваться синдром сухого глаза, отметила врач. Она подчеркнула, что при этом состоянии роговица сильнее травмируется, и в глаз чаще попадают различные инфекции, из-за которых зрение может ухудшится.
Стоянова добавила, что НПВС влияют на кровеносные сосуды в глазах. «Через стенки кровеносных сосудов начинает просачиваться жидкость. [Это будет] провоцировать отек центральной зоны сетчатки. Вот это уже серьезное осложнение», - рассказала офтальмолог. Она объяснила, что при таком отеке у человека также ухудшается зрение, и он начинает видеть предметы в искаженном виде.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала привычку, защищающую зрение. Она призвала россиян, когда они работают за компьютером, делать зарядку для глаз.
