В России предрекли волну мошеннических схем на фоне повышения утильсбора

В России ожидается волна мошеннических схем на фоне повышения утилизационного сбора, сообщил директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности в Контур.Эгиде Даниил Бориславский. Предупреждением он поделился с «Лентой.ру».

«Схема проста: мошенники фильтруют тех, кто купил машину, ввезенную в этом году, и будут рассылать сообщения в духе: "Просим вас проверить доначисление утилизационного сбора" или "С декабря вступают в силу новые правила, проверьте сейчас, потом будет поздно", или "Уже все пересчитано по новым ставкам, вам нужно срочно перейти по ссылке и подтвердить данные"», - поделился эксперт.

Если человек недавно купил машину за пять миллионов рублей и опасается, что ему могут доначислить еще два миллиона - критичность мышления падает почти до нуля, отметил собеседник «Ленты.ру». В такой ситуации фишинговые ссылки будут работать эффективнее, люди будут нажимать на них чаще и быстрее, убежден он.

Важно помнить, что все официальные уведомления о налогах и доначислениях приходят только в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, указал Бориславский.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать жителей России, представляясь сотрудниками налоговой инспекции и сообщая о негативной налоговой истории. Уточнялось, что злоумышленники предлагают записаться на прием в территориальную инспекцию и назвать код из СМС-сообщения.

Источник — lenta.ru
