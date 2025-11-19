В усилении кадрового голода в России обвинили зумеров

Негативное отношение зумеров к труду усиливает кадровый голод в России. В ситуации на рынке труда обвинила поколение глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
По словам эксперта, россияне разных возрастов по-разному подходят к выбору работодателя: молодежь до 35 лет больше ориентирована на рост, в то время как соискатели 45+ чаще выбирают стабильность и комфорт. Мотивация зумеров также отличается от более старших соискателей.
Что же касается раздражающих моментов в работе с зумерами, то каждого пятого работника кадров (21 процент) тревожит безответственность и разгильдяйство молодежи. Каждый шестой (14 процентов) говорит о легкости, с которой молодежь увольняется с работы, 13 процентов жалуются на их необязательность и недисциплинированность.
«Упоминались также нежелание молодежи работать и завышенные зарплатные ожидания. При этом следует отметить, что многие особенности, раздражающие рекрутеров в поколении Z, 12 лет назад приписывали миллениалам. Это говорит о том, что дело вовсе не в том, что зумеры какие-то не такие, а в конфликте отцов и детей», - добавила Голованова.
После нескольких лет популярности удаленного формата работы, ставшего распространенным в годы пандемии COVID-19, россияне стали активнее проявлять интерес к работе в очном формате. При этом зумеры, к которым относят 18-28-летних работников, сейчас хотят в офис вдвое реже - таких всего 12,1 процента. Интерес к офисной работе чаще проявляют более опытные сотрудники, представители поколения Х (44-60 лет) и миллениалы (29-43 года) - 25,3 и 23,2 процента соответственно.
Источник фото - pxhere.com.
