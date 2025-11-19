Владельцев сгоревших домов предупредили о неожиданном наказании

За неубранное пепелище после пожара в доме россиянам грозит штраф. О неожиданном наказании предупредил владельцев сгоревшего жилья общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.
Специалист отметил, что ответственность за участок сохраняется, даже если от здания остался лишь обгоревший остов.
«По закону владелец должен поддерживать свой участок в порядке. В противном случае, если земля не используется по назначению в течение трех лет, ее, вероятно, могут изъять», - рассказал Бондарь.
Эксперт добавил, что за бездействие и ненадлежащее использование земли предусмотрены и штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей. В некоторых случаях размер взыскания будут рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости участка, - тогда придется заплатить больше, уточнил Бондарь.
Ранее россиян предупредили о наказании за гирлянды на окнах многоквартирных домов. Эксперты уточнили, что речь идет о случаях, когда лампочки повесили с внешней стороны дома.
