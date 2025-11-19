В российском регионе собрались продавать топливо по паспорту

Прокуратура Ростовской области разрабатывает законопроект о внедрении при покупке бензина и дизельного топлива на АЗС паспортного контроля. В случае его утверждения новые нормативы вступят в силу 1 марта 2026 года, говорится в уведомлении на сайте правительства региона.
Ведомство объясняет такую меру необходимостью пресечь продажу топлива несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, что должно положительно сказаться на безопасности на дорогах. Речь идет о подростках, которые покупают бензин для питбайков и кроссовых мотоциклов, а после провоцируют аварии.
Дело в том, что в такие устройства относятся к категории спортивного инвентаря, а не транспортных средств. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования, но несовершеннолетние постоянно нарушают этот запрет, создавая угрозы другим участникам движения и подвергая опасности собственную жизнь.
Поскольку в России водительское удостоверение можно получать с 16 лет, на подростков с таким документом распространять ограничение не планируется.
Прокуратура уже отвергла возражение по поводу автоматических заправочных станций, где нет ни одного сотрудника для проверки документов. По мнению ведомства, их владельцы должны каким-то образом обеспечить контроль, а выводить их из-под общего регулирования нецелесообразно.
С лета этого года Ростовская область остается одним из регионов, где фиксируются перебои с поставками топлива на заправки. На фоне окончания туристического сезона количество жалоб сократилось, но весной число машин в регионе снова возрастет.
