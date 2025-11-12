Врач оправдала засыпающих в транспорте по пути на работу россиян

Сон в общественном транспорте по пути на работу может быть полезен при хроническом дефиците сна, рассказала сомнолог Анна Гаврилова. О пользе такой привычки она поговорила с изданием РИАМО.
Врач объяснила, что жители мегаполисов часто не высыпаются в будни, поэтому даже несколько минут сна в автобусе принесут пользу.
«Мозг так добирает время, которое он не поспал ночью», - оправдала такую привычку россиян специалистка.
Гаврилова добавила, что иногда сонливость в транспорте может быть симптомом опасных состояний, например, хронического дефицита сна. В этом случае человек постоянно поздно ложится спать и рано просыпается на работу, а организм пытается восполнить дефицит с помощью сна в транспорте.
Ранее сомнолог и диетолог Анна Цуканова заявила, что из-за неправильной позы во время сна на лице могут появиться отеки и морщины. Наиболее безопасной позой она назвала сон на спине.
