В российских автошколах разрешили проводить занятия дистанционно

В российских автошколах частично разрешили дистанционное обучение. Новые программы утвердило Минпросвещения России, пишет «Коммерсантъ».

Нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года. С этого момента автошколы смогут удаленно проводить теоретические занятия с использованием специализированных программ, которые, в частности, смогут фиксировать посещаемость и успеваемость учащихся.

Как пояснила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, решение связано с ростом популярности онлайн-обучения со времен пандемии коронавируса.

Уточняется, что дистанционное обучение не станет обязательным - автошколы смогут использовать традиционный очный формат.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу ряд изменений для водителей, среди которых - обновленный список медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортным средством, а также рост штрафов за непропуск авто с мигалками.

Источник — lenta.ru
