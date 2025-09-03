Россиянку обвинили в разведении дорогих котов ради их крови. Что происходило с животными-донорами и кто за это платил?

03.09.2025 | 18:35

В Москве волонтеры обвинили заводчицу кошек породы мейн-кун в выкачивании крови у животных для продажи в ветеринарные клиники и по запросу хозяев больных животных, которым требуется переливание. Как рассказала «Ленте.ру» активистка Екатерина (имя изменено), питомцы содержались в ужасных условиях, были истощены, что она связывает с постоянным донорством, а некоторые оказались носителями инфекций. Депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил корреспонденту «Ленты.ру», что в ситуации разбирается полиция и прокуратура. Заводчица заявляет об искажении фактов.

«От трех до пяти тысяч рублей за десять миллилитров»

О питомнике, в котором в ужасных условиях содержатся истощенные кошки, стало известно случайно. Волонтер Екатерина, которая занимается помощью домашним животным, рассказала «Ленте.ру», что владелица кошек Полина была администратором популярного в России чата о кошках-донорах.

«Если у владельца заболел котик, он мог обратиться в этот чат и запросить подбор донора на определенный вес, количество крови и группу. В среднем донор получает от трех до пяти тысяч рублей за 10 миллилитров крови», — говорит она.

Волонтер отмечает, что владелица питомника сотрудничала с несколькими ветеринарными клиниками, куда она сдавала кровь животных.

По словам собеседницы «Ленты.ру», девушка и ее мать содержали большой питомник с мейн-кунами в загородном доме. Сначала дела шли хорошо, но затем женщины поссорились и дочь уехала, поначалу оставив всех кошек матери. До того как Полина успела организовать новый питомник, часть кошек погибла, а часть ее мать успела раздать. Мейн-куны — дорогая порода, котенок может стоить от 30 тысяч рублей.

«С весны кошки кочуют по разным помещениям. Сначала это было техническое помещение в жилом доме в Люблинском районе, затем 60 животных переехали в полуподвал небольшого бизнес-центра на Кропоткинской, потому что соседи начали жаловаться на запах из-за того, что в помещении никто не убирался», - Екатерина, волонтер.

Полине помогали активисты, которые думали, что она действительно попала в беду. Они устраивали сборы денег, собирали товары и корма для животных. Однажды владелица питомника попросила помочь сделать уборку в помещении. И тогда волонтерам стало понятно, в каком состоянии находятся кошки-доноры.

«Кошмарный запах настиг меня на входе в здание. Я никогда не ощущала такую вонь. Когда мы зашли в помещение, я просто ужаснулась. В фекалиях были даже стены, а у самих животных был понос, возможно, из-за некачественных кормов. В самих кучках завелись мухи. Кошки истощенные и драные, у всех текут глаза», - Екатерина, волонтер.

Животные, по ее словам, были очень рады появлению человека. С конца июля она и другие девушки начали думать, как спасти кошек. Под разными предлогами они забрали у Полины 22 питомца. Большая часть из них до сих пор в ужасном состоянии. У троих есть подтвержденный анализами вирус иммунодефицита, но все они при этом использовались как доноры.

Волонтер отмечает, что многим кошкам самим нужен донор, у всех обнаружили анемию (малокровие). Есть и другие болезни. У одной кошки пришел спорный анализ по лейкемии, а у другой — подозрение на онкологическое заболевание молочных желез.

Пока официально заявление на Полину волонтеры не писали, но находятся на связи с участковым. Они надеются решить ситуацию через огласку.

«Такие люди зарабатывают полтора миллиона рублей в месяц»

Депутат Госдумы Владимир Бурматов сказал «Ленте.ру», что ему известно о ситуации с мейн-кунами и этим уже занимаются правоохранительные органы.

«Пришли несколько обращений от граждан, которые мы отрабатываем с полицией и прокуратурой. Это довольно сложный случай, там несколько виноватых. Думаю, что надо проверить хозяйку на мошенничество и жестокое обращение с животными. Многие животные были больными. Зная это, она приносила их в ветеринарные клиники», - Владимир Бурматов, депутат Госдумы.

Депутат добавляет, что если подтвердятся факты, что животные были носителями заболеваний, то привлечь к ответственности хозяйку могут и клиники, которые осуществляли переливание. Заводчице при самом жестком сценарии может грозить уголовное дело.

«Ветеринарные клиники сейчас надо будет смотреть по списку и выяснять, почему они осуществляли забор крови без осмотра животных. И тогда [в случае подтверждения этого факта] тут тянет на сговор группы лиц, что уже может грозить уголовным сроком на пять лет лишения свободы», - Владимир Бурматов, депутат Госдумы.

Депутат отмечает, что это не единственный случай подпольного донорства с торговлей кровью больных животных. До этого в России гражданин Италии по имени Джакомо организовал питомник, куда массово свозил кошек и использовал их для донорства. После начала следствия он покинул страну.

«Если говорить навскидку, то такие люди зарабатывают 1-1,5 миллиона рублей в месяц. Не копейки. Особенно если у них организован целый конвейер», — резюмировал парламентарий.

«Подтвержденных диагнозов нет»

«Ленте.ру» удалось связаться с заводчицей, которую обвинили в продаже крови больных животных. Она утверждает, что информация была серьезно искажена волонтерами.

«Кошки с середины июня натерпелись несколько вынужденных переездов, а теперь господа волонтеры, которые позиционировали себя моими друзьями, во время моего трехдневного отъезда вывезли кошек», — говорит Полина. Она объяснила диарею у питомцев сменой корма и заявила, что предупредила об этом волонтеров, когда просила о помощи.

«Теперь кошки позиционируются не заболевшими и похудевшими, а "слитыми в ноль" (эти кошки не донорили) и прочими лестными приписочками», — заявляет она.

Полина объясняет конфликт неприязненным отношением к ней. Также она уверена, что диагнозы, о которых говорят волонтеры, не подтверждены.

«Подтвержденных диагнозов нет, у трех кошек на данный момент, исключительно по информации от волонтеров, есть титры к кошачьему иммунодефициту, на этих же кошек у меня множество анализов со всеми хроническими вирусными инфекциями отрицательно. Кошке с положительным тестом на вирусный лейкоз анализ сдан однократно, что нарушает протокол принятия решения по наличию данной инфекции», - Полина, владелица питомника.

Владелица питомника заявляет, что кошки не контактировали с непроверенными животными и получить вирус иммунодефицита не могли.