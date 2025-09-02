В стране и мире

Россиянам назвали самый простой способ борьбы с ОРВИ

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров и врач, телеведущий Александр Мясников назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» самый простой способ бороться с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Выпуск с советом специалистов доступен на платформе «Смотрим».

По словам Никифорова, быстрее вывести вирусы из организма поможет обильное питье.

«Если себе представить нашу с вами кровь, в которой циркулируют вот эти вот токсины вирусные, то самый простой способ избавиться от них - это развести их банальной рабоче-крестьянской водичкой и заставить почку выделять эти токсины вместе с мочой», - объяснил профессор. Специалист добавил, что этот подход подтвержден последними клиническими рекомендациями.

Мясников отметил, что влага с токсинами также выходит, когда человек потеет или дышит. «Пить надо обильно, это 100 процентов», - заключил врач.

Ранее Мясников рассказал о безобидной привычке, которая способна привести к ожирению. По словам врача, спровоцировать появление лишнего веса может использование телефона во время еды.

Источник — lenta.ru
