В стране и мире

Россиянам пообещали повышение социальных пенсий

Печать
Telegram

С 1 апреля 2026 года в России повысят социальные пенсии. Это пообещал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировало RT.

По его словам, перерасчет затронет тех, кто получает пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Однако точные размеры надбавок выяснятся после того, как правительство утвердит коэффициент индексации.

Кроме того, он напомнил, что с 1 февраля 2026 года запланировано увеличение страховых пенсий, которое коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Парламентарий объяснил, что формула индексации страховых пенсий предполагает февральское повышение исходя из фактической инфляции за предыдущий год, а кроме того, с апреля вводится дополнительный этап, связанный с финансовыми результатами Социального фонда.

По словам законодателя, все эти изменения идут в автоматическом режиме: пенсионерам не придется подавать заявления или собирать документы.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2025 года разница в размере пенсий по старости в регионах России превысила два раза. Самые большие пенсии по старости получали жители Чукотки - 41,6 тысячи рублей, а самые низкие - Кабардино-Балкарии (19,4 тысячи).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте