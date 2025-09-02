В стране и мире

России предрекли бум кибермошенничества

Телефонное мошенничество уступит место киберпреступности, сообщила эксперт по борьбе с мошенниками Екатерина Дуб. Ее цитирует «Ридус».

По ее словам преступники «меняют специализацию» и переходят в киберпространство: создают фейки и фишинговые сайты. «У нас в ближайшие годы просто будет бум кибермошенничества, когда в сети будут люто разводить», - предрекла эксперт.

При этом Дуб отметила, что телефонные аферисты столкнулись с серьезной проблемой - введением ограничения для мобильной связи и мессенджеров в России.

«Сейчас ограничены звонки по WhatsApp, по Telegram, во время разговоров по мобильной связи коды из смс от портала "Госуслуги" и от банковских приложений не приходят. Поэтому телефонные мошенники не могут так плодотворно разводить людей», - сказала эксперт, добавив, что это вынуждает аферистов уходить в киберпространство.

Ранее в МВД России предупредили, что дублирование сайтов популярных интернет-магазинов и системы быстрых платежей стало ключевой схемой мошенничества с поддельными платежными платформами.

Источник — lenta.ru
