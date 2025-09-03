В стране и мире

Психолог назвала типичные ошибки родителей школьников в начале учебного года

Печать
Telegram

Родители школьников в начале учебного года часто совершают одни и те же распространенные ошибки, сообщила детский психолог сети билингвальных детских садов и школ Discovery Наталья Федькаева. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

Наиболее типичная ошибка - перегрузка дополнительными занятиями, указала специалист. С точки зрения детской психологии первые месяцы сентября и октября - это период так называемой первичной адаптации, когда формируется устойчивый ритм, выстраиваются базовые социальные связи и закрепляются новые привычки, рассказала Федькаева. Если в этот момент на ребенка обрушить слишком плотный график кружков и секций, риск эмоционального выгорания и хронической усталости возрастает многократно, обратила внимание она. Даже если школьник сам проявляет энтузиазм, задача родителей - регулировать темп и оставлять достаточно пространства для отдыха, убеждена собеседница «Ленты.ру».

Иногда взрослые не замечают признаков усталости, списывая их на капризы. Но такие сигналы, как навязчивые движения, жалобы на боли или потеря интереса к занятиям, могут указывать на стресс. В таких случаях важно вовремя скорректировать нагрузку, а при необходимости - обратиться к специалисту, пояснила психолог.

Ошибкой, по словам эксперта, можно назвать и сравнение с другими детьми. Подобные замечания подрывают уверенность ребенка в себе и снижают желание учиться, отметила специалист. Полезнее хвалить за старания и отмечать даже маленькие достижения, нежели сопоставлять с успехами одноклассников, обозначила она.

«Отдельная тема - помощь с уроками. Проверять тетради и подсказывать, конечно, стоит, но делать все за школьника категорически не рекомендуется. В противном случае пробелы в знаниях будут только увеличиваться, а в классе ребенок окажется без помощи взрослого. Лучше проявить интерес к тому, чему он научился за день, вместе составить распорядок и позволить собирать портфель самостоятельно», - высказалась психолог.

Не всегда родители правильно выстраивают и систему поощрений, подчеркнула эксперт. Если каждое успешно выполненное задание вознаграждается подарком или сладостями - учеба превращается в сделку, уточнила психолог. Со временем ребенок перестает учиться ради знаний и начинает воспринимать процесс исключительно как источник материальной выгоды, добавила она. Эффективнее работает искренняя похвала, а подарки стоит приберечь для значимых событий, например, окончания учебного года, заключила Федькаева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал советы родителям школьников перед началом учебного года. В частности, чтобы у детей не возникало проблем со зрением и осанкой, врач призвал родителей следить за тем, чтобы у ребенка было достаточно физической активности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте