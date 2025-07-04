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Стало известно о риске отправиться в тюрьму за сообщения в домовом чате

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Участникам домовых чатов может грозить административное или уголовное наказание за сообщения. Об этом рассказал юрист Илья Русяев, передает «Москва 24».

Чаты - это публичное пространство, отметил юрист. Поэтому ответственность может наступить за оскорбления, клевету, угрозы и возбуждение ненависти.

Например, за конфликт в мессенджере россиянин будет оштрафован на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. За заведомо ложные сведения о человеке, порочившие его честь, грозит уже уголовное наказание - два года колонии, штраф до миллиона рублей или обязательные работы.

Более суровое наказание можно получить за угрозы в адрес соседей в домовом чате - до пяти лет лишения свободы. Штраф или такой же срок предусмотрен за возбуждение ненависти или вражды в диалогах.

Ранее стало известно, что при определенных обстоятельствах россияне могут получить до восьми лет лишения свободы за секс в автомобиле.

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Источник — lenta.ru
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