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Некоторые овощи подорожали из-за обильных дождей

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Россиян ждет неизбежный рост цен на некоторые овощи, считает эколог Илья Рыбальченко. Его процитировало издание «Лайф».

По словам эксперта, это произойдет из-за затяжных июньских ливней, переувлажнивших почву и спровоцировавших вспышки грибковых болезней. Сильнее всего это сказалось на таких теплолюбивых культурах, как огурцы, томаты, перец, баклажаны и клубника. Те растения, что уцелели, дают меньше плодов, что закономерно оборачивается скачком рыночных цен.

«Особенно жалко, конечно, клубнику. Там практически 50 процентов подорожания по сравнению с прошлым годом», - добавил эколог.

Кроме того, могут снизиться урожаи картофеля, моркови и свеклы, а также капусты и лука. Сокращение предложения уже отражается на стоимости этих продуктов, причем сильнее остальных дорожают именно культуры из так называемого борщевого набора.

Традиционного июльского снижения цен на помидоры и огурцы пока не наблюдается. Более того, они устойчиво дорожают. Не дешевеют также ни свекла, ни морковь, ни чеснок. Длительный застой воды обернулся загниванием корнеплодов прямо в почве.

В конце июня сообщалось о скачке цен на овощи и фрукты, которые Россия импортирует из Ирана. Подорожание было вызвано эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

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Источник — lenta.ru
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