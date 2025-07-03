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Назван возраст формирования предрасположенности к ожирению

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Предрасположенность к ожирению формируется к пяти годам и остается на всю жизнь, заявила эндокринолог Сьюзан Озанн во время выступления в Британской академии медицинских наук. Доклад врача цитирует Daily Mirror.

Озанн заявила, что, если у ребенка к пяти годам есть лишний вес, это многократно увеличивает риск того, что и во взрослом возрасте у него будет ожирение. Однако врач подчеркнула, что из-за лишнего веса не нужно стыдить ребенка и его родителей, так как формирование предпосылок к этому происходит еще раньше. Критичным моментом она назвала период от зачатия до двух лет.

«Первые 1000 дней, включая время в утробе матери, представляют собой важное окно возможностей для того, чтобы направить детей на здоровую траекторию жизни», - отметила эндокринолог.

Озанн добавила, что с учетом этих данных крайне важно помогать женщинам правильно питаться во время беременности и поощрять грудное вскармливание, поскольку оно уменьшает риск ожирения и быстрого набора массы у новорожденных.

Ранее эндокринолог Ольга Яцишина заявила, что людям с индексом массы тела более 27-30 рекомендуется медикаментозное лечение. По ее словам, его нужно проводить вместе с коррекцией образа жизни.

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Источник — lenta.ru
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