Назван возраст формирования предрасположенности к ожирению

03.07.2025 | 14:41

Предрасположенность к ожирению формируется к пяти годам и остается на всю жизнь, заявила эндокринолог Сьюзан Озанн во время выступления в Британской академии медицинских наук. Доклад врача цитирует Daily Mirror.

Озанн заявила, что, если у ребенка к пяти годам есть лишний вес, это многократно увеличивает риск того, что и во взрослом возрасте у него будет ожирение. Однако врач подчеркнула, что из-за лишнего веса не нужно стыдить ребенка и его родителей, так как формирование предпосылок к этому происходит еще раньше. Критичным моментом она назвала период от зачатия до двух лет.

«Первые 1000 дней, включая время в утробе матери, представляют собой важное окно возможностей для того, чтобы направить детей на здоровую траекторию жизни», - отметила эндокринолог.

Озанн добавила, что с учетом этих данных крайне важно помогать женщинам правильно питаться во время беременности и поощрять грудное вскармливание, поскольку оно уменьшает риск ожирения и быстрого набора массы у новорожденных.

Ранее эндокринолог Ольга Яцишина заявила, что людям с индексом массы тела более 27-30 рекомендуется медикаментозное лечение. По ее словам, его нужно проводить вместе с коррекцией образа жизни.