Раскрыта оптимальная длительность душа

04.07.2025 | 13:31

Врач Хорхе Анхель заявил, что здоровью вредит как слишком быстрый, так и слишком долгий душ. Оптимальную длительность водных процедур он раскрыл в беседе с изданием Vanitatis.

«Если вы принимаете душ слишком мало времени, вы не полностью удаляете грязь, которая наносит вред коже. Это препятствует надлежащей ежедневной гигиене», - пояснил Анхель.

Если же человек, напротив, проводит много времени под водой, то, по словам медика, нарушается защитный барьер кожи, благодаря которому она не подвергается воздействию агрессивных факторов.

В результате появляются сухость и раздражение, а также могут возникнуть различные инфекции. Таким образом, принимать душ необходимо не более пяти минут, заключил специалист.

Ранее проктолог Эван Голдштейн рассказал о распространенных ошибках в туалете. Он призвал отказаться от использования влажных салфеток.