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Россиянка решила засудить МВД из-за ошибки в загранпаспорте и выиграла дело

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Россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте, решила засудить Министерство внутренних дел (МВД) и выиграла дело. Об этом сообщила «Российская газета».

Жительница Краснодарского края не смогла улететь с мужем в отпуск на 8 Марта, потому что в ее паспорте был неверно указан пол - мужской вместо женского. Семья обратилась в суд за компенсацией.

В итоге суды первой и второй инстанции постановили, что МВД должно выплатить паре стоимость путевки - 206 тысяч рублей.

Более того, ведомство обязали возместить моральный вред в 20 тысяч.

Отмечается, что в паспортном столе попытались оспорить решение, заявив, что женщина сама должна была изучить документ и убедиться в правильности данных. Однако этот довод отклонили.

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Источник — lenta.ru
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