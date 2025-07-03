Россиянка решила засудить МВД из-за ошибки в загранпаспорте и выиграла дело

03.07.2025 | 14:27

Россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте, решила засудить Министерство внутренних дел (МВД) и выиграла дело. Об этом сообщила «Российская газета».

Жительница Краснодарского края не смогла улететь с мужем в отпуск на 8 Марта, потому что в ее паспорте был неверно указан пол - мужской вместо женского. Семья обратилась в суд за компенсацией.

В итоге суды первой и второй инстанции постановили, что МВД должно выплатить паре стоимость путевки - 206 тысяч рублей.

Более того, ведомство обязали возместить моральный вред в 20 тысяч.

Отмечается, что в паспортном столе попытались оспорить решение, заявив, что женщина сама должна была изучить документ и убедиться в правильности данных. Однако этот довод отклонили.