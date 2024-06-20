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В стране и мире

Не только для расширения пространства: названы функции современных фотообоев

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Ушли в прошлое времена, когда у половины города были одинаковые обои - сейчас мода на оригинальность. Современные интерьеры должны раскрывать индивидуальность обитателей. Сделать это отлично помогают фотообои.

Исторически первые фотообои - это различные пейзажи и панорамные виды: красивый лес, ночной город, экзотический пляж. Именно такими изначально были самые востребованные принты. С тех пор многое изменилось, дизайнеры пошли дальше. Сейчас это не просто большая картина на стене, которая нужна для украшения: они имеют вполне прикладное назначение и должны сочетаться со всей обстановкой в помещении. Поэтому в коллекциях, например, по ссылке the-wall.ru, много абстрактных изображений, геометрии, цветочных мотивов, сложных текстур.

Фотообои используются не просто так. У них есть определенные функции:

- декоративная - помогают раскрыть дух, который владельцы вкладывают в квартиру. То есть становятся как бы одним из элементов концепции. Можно развесить сувениры из разных стран, а можно создать морской берег;

- зонирование - фотообои позволяют легко выделить в помещении какую-то зону, например столовую в кухне-студии;

- визуальное расширение пространства - абстракция, 3D-обои, пейзажи как бы обманывают взгляд, делая помещение просторнее, чем оно есть на самом деле.

Конечно, фотообои выполняют свои задачи только при грамотном и разумном использовании. Прежде всего элемент декора должен соответствовать остальному дизайну, всей стилистике. Это касается не только цветовой гаммы стен и пола, но и мебели. Например, в лофте лесной пейзаж будет выглядеть аляповато.

Стену с фотообоями лучше максимально освободить от мебели, да и в целом всю комнату не стоит перегружать предметами интерьера. Если планируются яркие цвета, фотообои становятся главным акцентом, и нет нужды перетягивать внимание на другой декор. Остальные стены лучше вообще оставить по возможности пустыми.

Особенность фотообоев в том, что они прекрасно сочетаются с любой отделкой стен. Лучше всего подойдут окрашенные стены, можно использовать любые принты. А вот с кирпичной стеной нужны какие-то яркие полотна.

Стеновые панели тоже требуют более осторожного подхода. Обычно их монтируют внизу так, чтобы они закрывали меньше трети стены. А если будут обои, то они должны соответствовать рисунку полотна, то есть геометрия с геометрией, абстракция с абстракцией.

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