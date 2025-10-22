Россияне стали чаще попадаться на одну уловку мошенников

22.10.2025 | 12:48

Количество кибератак, в которых кража конфиденциальной информации или денежных средств происходит с помощью фишинговых сайтов, увеличилось примерно в 4 раза за 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили специалисты холдинга «Информзащита». О росте числа фишинговых атак они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

Эксперты отмечают, что злоумышленники активно используют возможности искусственного интеллекта, чтобы совершенствовать свои методики. Так, различные ИИ-инструменты позволяют мошенникам создавать сайты, в точности копирующие реальный интерфейс и частично функционал настоящих страниц, а также делать массовые рассылки на разных языках с персонализированными текстами для каждого пользователя.

Основная цель фишинговых сайтов в 2025 году - кража конфиденциальной информации и аутентификационных данных, указывают в холдинге. В более чем 70 процентах инцидентов с фейковыми сайтами злоумышленники преследовали именно такие цели. Около 30 процентов фишинговых страниц создаются с целью кражи финансовых средств, еще около 15 направлены на распространение дезинформации о государственных органах и компаниях.

«Фишинговые сайты остаются большой угрозой. Необходимо оставаться особенно бдительными, не переходить по ссылкам, вызывающим малейшие подозрения, игнорировать письма и сообщения в мессенджерах с "выгодными" предложениями, перепроверять названия сайтов», - предупредил директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенников с фальшивым чат-ботом портала «Госуслуги». По словам специалиста компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрия Дудкова, атака начинается с добавления в групповой чат в Telegram, где есть еще несколько участников.