Рысь залезла на большой столб в России и вспомнила про свой страх высоты

Рысь залезла на большой столб, поглядела свысока на забайкальский поселок и в моменте вспомнила про свой страх высоты. О том, как ее спасали местные жители, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Россияне увидели хищника на высоком столбе утром 22 октября. Известно, что дикое животное вышло к Новокручининскому из леса. Также кошка преодолела небольшую речку перед тем, как полезть вверх на столб.

Рысь, как оказалось, залезла на верхушку опоры линии электропередачи. Только после этого, возможно, она вспомнила про свой страх высоты. В итоге хищница осталась сидеть там, пока местные жители не смогли ей помочь.

Люди сообщили об инциденте в МЧС, «но помощи так и не дождались». Тогда они решили скорее отключить поселок от сети, пока животное не успело ударить током. Затем молодые люди подставили к опоре высокую автовышку и полезли за кошкой, но стащить ее вниз так и не смогли.

К спасению привлекли профессиональных отловщиков собак. Те захотели усыпить рысь и сделали прицельный выстрел со снотворным, после чего та упала со столба. Активисты проверили ее состояние - с ней оказалось все отлично. Тогда животное отвезли подальше в лес, «где спокойно и безопасно».

Ранее рысь неожиданно «взяла в заложники» российскую охранницу железнодорожного моста и попала на видео. Незадолго до этого также маленький рысенок зашел в магазин в Приморье и застал врасплох россиян.

Фото babr_mash.

Источник — lenta.ru
