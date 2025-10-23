В стране и мире

Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

Несколько взрывов прогремело на российском заводе пластмасс в городе Копейске Челябинской области в ночь на 23 октября. Известно уже о 12 жертвах, хотя ранее сообщалось о семи. Еще семь человек значатся пострадавшими, им оказывается помощь.

При этом, согласно официальному комментарию главы региона Алексея Текслера, по состоянию на 9 утра жертвами ЧП стали 10 человек.

«Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу № 1», - рассказал Алексей Текслер.

В Копейском городском округе введен режим муниципальный чрезвычайной ситуации.

Очевидцы сняли огненный шар в небе над предприятием

В соцсетях появились кадры очевидцев, снятые с близкого расстояния. На них после взрыва на заводе в небе появляется огромный огненный шар. Во время съемки огонь заполоняет большую часть горизонта и поднимается вверх.

Отмечалось, что взрыв обрушил перекрытия строения и спровоцировал возгорание.

Версия с атакой БПЛА не подтвердилась

Первые хлопки прозвучали около 23:45 в среду, 22 октября. Всего местные жители услышали два взрыва, а также увидели пламя. Звук был настолько громкий, что его было слышно в самом Копейске, Чурилово и Ленинском районе.

Изначально в сети начали распространяться данные, что ЧП могло произойти в результате атаки украинского беспилотника, однако глава региона сообщил, что это не так.

Несмотря на то что точные причины произошедшего пока не называются, была версия, что это могло произойти из-за нарушения технологического процесса или техники безопасности. При этом Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Власти уточняют, что семьям жертв и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая.

