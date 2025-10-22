В стране и мире

В России начали открывать магазины для бедных вместо супермаркетов

Количество крупноформатных продуктовых магазинов - супермаркетов и гипермаркетов - в России с начала года снизилось на 1,4 процента. За этот период было закрыто 67 объектов общей площадью 185,2 тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на данные Infoline пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как объяснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, открытие крупных торговых точек в текущих условиях не окупает себя. Вместо них торговые сети предпочитают открывать жесткие дискаунтеры, которые еще называют магазинами для бедных из-за низких цен.

Расходы на запуск такой точки на 20-40 процентов ниже, чем у супермаркетов, подтверждали ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Кроме того, к развитию новых форматов ретейлеров подталкивает изменение потребительских привычек россиян.

Все чаще покупатели выбирают компактные магазины недалеко от дома с минимальным ассортиментом или онлайн-доставку продуктов на дом. За год число небольших магазинов у дома выросло на 15 процентов, рассказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По словам Бурмистрова, россияне переходят на сберегательную модель поведения, что лишает гипермаркеты и супермаркеты традиционного преимущества - возможности покупать большое количество товаров.

Ранее исследование компании «Нильсен» показало, что ассортимент продуктов питания в российских магазинах в июле снизился на 2,3 процента, а непродовольственных товаров - на 1,8 процента. Участники рынка объясняют эту тенденцию сокращением площади магазинов и необходимостью оставлять на полках только самые продаваемые позиции.

Источник — lenta.ru
