Водительские права в России перестанут продлевать автоматически. Кого это коснется?

В России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений (ВУ) на три года. Это произойдет с 1 января 2026 года, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова МГЮА Тургунбой Зокиров.

Если действие прав заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, они автоматически пролонгируются. Остальным же придется производить замену в общем порядке.

Кроме того, Зокиров предупредил водителей, которые уже один раз воспользовались автопродлением. Он посоветовал узнать дату, с которой удостоверение должно было считаться недействительным.

Постановлением правительства России в апреле 2022 года срок действия водительских удостоверений, который истекал в 2022-2023 годах, продлевался на три года. Аналогичные решения принимались в 2023 и 2024 годах. Отмечалось, что при автопродлении можно ездить со старыми правами, менять их не требуется.

Водительские права начнут аннулировать при наличии некоторых заболеваний

Юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский напомнил, что основными причинами для аннулирования водительского удостоверения являются выявление подложности документов, на основании которых было выдано ВУ, наличие у водителя медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством, а также смерть владельца водительского удостоверения.

Так, российские водители могут лишиться прав на управление автомобилем в случае наличия заболеваний, в числе которых общие расстройства психологического развития, шизофрения, эпилепсия, шизотипические расстройства личности, а также слепота и аномалия цветового зрения. Планируется, что при выявлении признаков заболеваний медицинская организация уведомит ГИБДД, а водитель должен будет в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.

Отмечается, что соответствующий закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

Названы поводы для лишения водительских прав при первом нарушении

Член Союза юристов-блогеров на базе Московского государственного юридического университета имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк предупредила, что лишиться водительского удостоверения при первом нарушении можно в нескольких случаях — например, при превышении скорости на 60 километров в час и более. Есть риск остаться без прав на 1,5 года в случае оставления места ДТП.

Аналогичная мера наказания ожидает россиян в случае выезда на встречную полосу или железнодорожные пути, но иногда правоохранители ограничиваются штрафами. Кроме того, в Госдуме захотели лишать автомобилистов водительских прав за создание на дорогах помех для машин скорой помощи.

Источник — lenta.ru
