В стране и мире

Россиянка добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа

Печать
Telegram

Жительница Липецкой области добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа. Россиянина оштрафовали, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным RT, россиянка написала заявление на супруга за угрозы расправой, но в суде они помирились, и мужчина полностью признал вину.

За оскорбление жены мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

Суд обосновал решение тем, что в соответствии с Конституцией достоинство личности охраняется государством, а оскорбительные высказывания являются злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения и не допускаются.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что пенсионеров, сидящих у подъезда и обсуждающих проходящих мимо людей, можно наказать. По его словам, их действия подпадают под закон об унижении чести и достоинства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети