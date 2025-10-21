В стране и мире

Снижение цифр по потреблению алкоголя в России объяснили самогоном

Печать
Telegram

Официальные данные говорит о том, что потребление алкоголя в России неуклонно снижается, однако, как объяснил в комментарии «Радиоточке НСН» руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, тенденция может быть связана с ростом продаж нелегальной продукции.

«Статистика не учитывает нелегальное потребление - самогон, любые напитки домашнего производства. Легальное потребление алкоголя действительно снизилось из-за роста цен. Но часть потребителей ушла в "серое" потребление», - уверен эксперт.

Кроме того, он напомнил, что потребление считается в чистом спирте, однако за счет переключения на более легкие напитки число выпиваемых порций может остаться неизменным. Например, люди переключаются с водки и коньяка на пиво и вино, что и дает итоговое падение цифр.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в Вологодской области, где с марта действуют самые жесткие в России правила розничной продажи алкоголя, его употребление с начала года выросло на 20 процентов - с 7,7 литра чистого спирта на душу населения до 9,65 литра.

После того как эта информация разошлась, ведомство исправило данные, сославшись на техническую ошибку. В результате рост оказался значительно ниже - всего на 90 миллилитров. Тем не менее губернатор региона Георгий Филимонов - инициатор антиалкогольных законов - со ссылкой на другую статистику уверяет, что потребление все же падает.

Ранее СМИ отмечали, что местные жители не заметили снижение употребления алкоголя в регионе. Некоторые из них полагают, что пить все же стали больше за счет активных закупок спиртного про запас, а также распространения нелегальной продукции и большого числа точек, продающих алкоголь на розлив.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети