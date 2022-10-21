Полиция получила доступ к операциям клиентов банков

21.10.2022 | 09:13

Президент России Владимир Путин подписал закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД России.

Теперь между ведомствами будет создан канал для автоматизированного обмена данными.

По мнению разработчиков законопроекта, нововведение будет способствовать повышению скорости расследования дел по фактам мошенничества при денежных переводах.

«Сейчас при рассмотрении таких дел значительное время уходит на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. Закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег», - указано в пресс-релизе ЦБ.

Отмечается, что обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны.

МВД России, в свою очередь, будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях. Банки - участники информационного обмена смогут учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов, рассказали в Банке России.

Закон вступит в силу 21 октября 2023 года. До этого момента регулятор и министерство заключат двустороннее соглашение, в котором будут определены виды сведений, порядок, сроки и формат их передачи, а также интегрируют информационные системы.