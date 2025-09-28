28.09.2025 | 19:39

На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые причисляют импульсную вспышку к классу M6.4. Ее зафиксировали на Солнце 28 сентября около полудня.

«Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне», — отметили специалисты.

Эксперты считают, что вспышка произошла на фоне растущей активности Солнца, которая началась с вечера пятницы.

«Сегодня с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение», — пояснили ученые.

Ранее ученые предсказали повышенную солнечную активность. Тогда специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук рассказали, что геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность — существенно повышенной.

Источник фото - pxhere.com.