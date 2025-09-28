Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 сен 2025|18:26
В стране и мире

Россияне потратили 600 миллионов на «козлиные тапки»

Россияне потратили 600 миллионов рублей за месяц на обувь таби. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Таби — вид обуви, разновидность балеток с раздвоенным носком. В обиходе их часто называют «козлиные тапки». В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) изданию рассказали, что в августе россияне приобрели таби на сумму более 600 миллионов рублей.

По словам журналистов, потраченные 600 миллионов рублей на таби — рекорд трат на обувь за последние четыре года. Чаще всего «козлиные тапки» покупали в Москве и Санкт-Петербурге.

«На тапки люди спустили больше, чем на кафе, рестораны и продукты», — резюмировали авторы Shot.

В конце сентября стилист и парикмахер Александр Данилов объяснил тягу россиян к трендам из 1990-х годов. Эксперт заметил, что россияне устали от минимализма и поэтому обращаются к яркой моде прошлых лет.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
