Российская семья не выжила после обеда с грибами

Семья из города Бологое Тверской области не выжила, отравившись обедом с грибами. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 47-летний россиянин и его 43-летняя жена почувствовали себя плохо, после того как съели грибы, и вызвали скорую. Их экстренно повезли в больницу, но спасти не удалось. Мужчины не стало еще по пути в медицинское учреждение.

Согласно данным экспертизы, оба отравились ядовитым веществом.

Жилье россиян уже осмотрели. Специалисты назначили дополнительные исследования.

Ранее россиянам назвали опасные места для сбора грибов. Как отметила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, ежегодно регистрируются сотни случаев отравлений как ядовитыми, так и съедобными видами грибов.

Источник — lenta.ru
