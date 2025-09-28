Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 сен 2025|21:31
Дайверу удалось выжить после нападения акулы в Коста-Рике

Дайверу удалось выжить после нападения акулы в Коста-Рике. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел возле острова Кокос. Акула набросилась на 40-летнего туриста из Мексики на глубине 30 метров. Она прокусила кислородный шланг, а затем укусила пострадавшего за голову и левую часть лица. Дайвер с полученными травмами смог выплыть на поверхность и вызвать помощь.

На берегу мужчине помогли остановить кровотечение и стабилизировали состояние. Туриста ожидает госпитализация, на материк его доставят на лодке. Дорога займет от 36 до 40 часов, поскольку остров находится в 500 километрах от материка.

Местные власти разбираются в ситуации. Вид акулы, которая напала на мужчину, пока неизвестен.

Ранее россияне пожаловались на закрытие пляжей Египта из-за нашествия акул. Морских хищников видели у берегов популярных курортов Хургады и Макади.

Источник — lenta.ru
