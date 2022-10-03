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В стране и мире

Лукашенко велел мобилизовать студентов, рабочих и госслужащих

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В Белоруссии настала «горячая пора». Глава государства Александр Лукашенко призвал «мобилизовать всех» для уборки картофеля, свеклы, кукурузы и зерна, сообщает издание БелТА.

«Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей», - заявил президент на встрече с руководителями районных исполкомов.

Лукашенко потребовал «вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь и готовиться к весеннему севу».

Глава Белоруссии напомнил собравшимся, что раньше школьники и студенты регулярно привлекались к сельскохозяйственным работам. Собирали яблоки, картофель, свеклу.

Лукашенко считает, что это следует делать и сейчас.

«Если человек пойдет пять-шесть часов поработает, и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка». Помимо этого, на уборку урожая можно направлять студентов, рабочих, госслужащих», - отметил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, его страна сможет продать свою сельхозпродукцию в России и Китае, а производство, по прогнозам белорусского правительства, можно увеличить в два раза, вся продукция продастся по «хорошим ценам».

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